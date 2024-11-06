«Красный» шок для Америки: выводы из победы Трампа

Судя по всем демографическим показателям, результаты, опубликованные в США утром в среду, говорят об одном и том же: Трамп улучшил свои результаты с 2020 года и теперь может создать самую неоднородную и многоликую коалицию в Республиканской партии за последние десятилетия.
По мнению Равида, выборы 2024 года привели к историческому отказу от демократического правления, который, вероятно, затмит печальную победу Трампа над Хиллари Клинтон в 2016 году.
Выводы:
1. Неизбежные препятствия, с которыми столкнулась Харрис
Вице-президент Харрис, не сумевшая избавиться от влияния администрации Байдена, столкнулась с такой же негативной реакцией избирателей, как практически каждое действующее правительство в мире за последние несколько лет.
Инфляция и мечта о возвращении к ценам, существовавшим до COVID во времена президентства Трампа, затмили рассуждения Харрис о демократии, спорность Трампа и даже права на аборты.
100-дневная кампания вице-президента отличилась минимальным количеством ошибок, массовым энтузиазмом широких масс и огромным сбором средств и, казалось, в последние выходные набрала обороты.
2. Надвигается «красная волна»
Трамп добился двузначного перевеса в таких «синих» штатах (традиционно голосующих за демократов. — Прим. ред.), как Нью-Йорк и Нью-Джерси, помог республиканцам пройти в сенат и, возможно, сохранить контроль над палатой представителей. Он также закрепил за Флоридой статус «консервативной гавани».
Его перевес настолько велик, что это не объяснить факторами, которые демократы будут анализировать в ближайшие дни, включая либеральную в прошлом позицию Харрис, выбор ее партнера по предвыборной гонке или отношение президента Байдена к войне в Газе.
3. Защита от демократов
При поддержке бывших советников самого Трампа демократы обвинили его в фашизме, провели кампанию, основанную на его расистской истории, и предупредили, что он будет править как авторитарный лидер «без тормозов».
Но Америка все равно проголосовала за Трампа, проигнорировав инцидент 6 января, ввергнув правительство на неизведанную территорию и заставив Демократическую партию искать ответы.
Политика самой могущественной страны в мире резко сместилась вправо под руководством обновленного движения MAGA (аббревиатура лозунга Трампа «Вернем Америке былое величие» (Make America Great Again). — Прим. ред.), которое, несмотря ни на что, расширило свою избирательную коалицию.