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«Красный» шок для Америки: выводы из победы Трампа

Бывший президент Трамп находится на пороге самого удивительного, бросающего вызов гравитации возвращения в историю американской политики, пишет Барак Равид в статье для Axios.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Судя по всем демографическим показателям, результаты, опубликованные в США утром в среду, говорят об одном и том же: Трамп улучшил свои результаты с 2020 года и теперь может создать самую неоднородную и многоликую коалицию в Республиканской партии за последние десятилетия.

По мнению Равида, выборы 2024 года привели к историческому отказу от демократического правления, который, вероятно, затмит печальную победу Трампа над Хиллари Клинтон в 2016 году.

Добившись преимущества во всех семи колеблющихся штатах, экс-президент намерен получить решающий демократический мандат на возвращение в Белый дом, что, несомненно, делает его одной из самых выдающихся политических фигур нашего времени.

Выводы:

1. Неизбежные препятствия, с которыми столкнулась Харрис

Вице-президент Харрис, не сумевшая избавиться от влияния администрации Байдена, столкнулась с такой же негативной реакцией избирателей, как практически каждое действующее правительство в мире за последние несколько лет.

Инфляция и мечта о возвращении к ценам, существовавшим до COVID во времена президентства Трампа, затмили рассуждения Харрис о демократии, спорность Трампа и даже права на аборты.

100-дневная кампания вице-президента отличилась минимальным количеством ошибок, массовым энтузиазмом широких масс и огромным сбором средств и, казалось, в последние выходные набрала обороты.

Но как выяснилось, значение имели не деньги и не хваленая тактика команды Харрис на «ключевых полях сражений». Она проиграла, потому что не смогла убедить избирателей, что является кандидатом «за перемены».

2. Надвигается «красная волна»

Трамп добился двузначного перевеса в таких «синих» штатах (традиционно голосующих за демократов. — Прим. ред.), как Нью-Йорк и Нью-Джерси, помог республиканцам пройти в сенат и, возможно, сохранить контроль над палатой представителей. Он также закрепил за Флоридой статус «консервативной гавани».

Трамп, заручившись поддержкой латиноамериканцев, создал многорасовую мощную коалицию, которая могла бы коренным образом переориентировать американскую политику на целое поколение.

Его перевес настолько велик, что это не объяснить факторами, которые демократы будут анализировать в ближайшие дни, включая либеральную в прошлом позицию Харрис, выбор ее партнера по предвыборной гонке или отношение президента Байдена к войне в Газе.

3. Защита от демократов

Демократы потратили весь свой политический капитал на то, чтобы доказать, что Трамп — осужденный преступник, который пытался отменить результаты выборов 2020 года — не годится для должности.

При поддержке бывших советников самого Трампа демократы обвинили его в фашизме, провели кампанию, основанную на его расистской истории, и предупредили, что он будет править как авторитарный лидер «без тормозов».

Но Америка все равно проголосовала за Трампа, проигнорировав инцидент 6 января, ввергнув правительство на неизведанную территорию и заставив Демократическую партию искать ответы.

Политика самой могущественной страны в мире резко сместилась вправо под руководством обновленного движения MAGA (аббревиатура лозунга Трампа «Вернем Америке былое величие» (Make America Great Again). — Прим. ред.), которое, несмотря ни на что, расширило свою избирательную коалицию.

Трамп Дональд