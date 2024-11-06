«Красный» шок для Америки: выводы из победы Трампа

Судя по всем демографическим показателям, результаты, опубликованные в США утром в среду, говорят об одном и том же: Трамп улучшил свои результаты с 2020 года и теперь может создать самую неоднородную и многоликую коалицию в Республиканской партии за последние десятилетия.