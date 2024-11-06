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Песков заявил о гигантском рывке в российской экономике

Песков: Россия за 20 лет сделала гигантский рывок в экономике.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Россия сделала гигантский рывок в экономике за последние 20 лет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы сделали гигантский рывок за последние 20 лет. В преддверии нынешнего века бюджет нашей страны был чуть больше, чем бюджет города Нью-Йорка. Были такие времена, и это было совсем недавно. Многие из вас тогда только родились, и вы вот родились в такой стране», — сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона «Знание. Первые».

Он добавил, что Россия, которая выжила на обломках Советского Союза, стала правопреемницей этой некогда великой державы.

экономика
Песков Дмитрий