Песков заявил о гигантском рывке в российской экономике

«Мы сделали гигантский рывок за последние 20 лет. В преддверии нынешнего века бюджет нашей страны был чуть больше, чем бюджет города Нью-Йорка. Были такие времена, и это было совсем недавно. Многие из вас тогда только родились, и вы вот родились в такой стране», — сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона «Знание. Первые».