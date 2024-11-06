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Politico составило список людей, которым угрожал Дональд Трамп

Издание Politico собрало большой список высказываний победившего на выборах президента США Дональда Трампа, в которых он угрожал различным политикам, журналистам и предпринимателям. Politico считает, что теперь Трамп может начать мстить своим оппонентам.

Источник: AP 2024

В «список Дональда Трампа» попали его оппонент на выборах — вице-президент Камала Харрис, действующий президент Джо Байден и 44-й президент США Барак Обама. В разные годы Трамп также угрожал:

  • бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон, проигравшей ему на выборах в 2016 году;
  • сооснователю и главе Meta Platforms (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марку Цукербергу;
  • бывшему директору ФБР Джеймсу Комли;
  • бывшему председателю Объединенного комитета начальников штабов Марку Милли;
  • всем членам семьи Джо Байдена;
  • своему бывшему адвокату Майклу Коэну;
  • репортерам, редакторам и издателям Politico.

В различных интервью, речах и публикациях в соцсетях Трамп подвергал этих людей критике, призывал к их аресту или депортации. В публикации в соцсетях о Марке Милли республиканец заявил, что тот «заслуживает казни». Милли он обвинял в связях с Китаем.

Себя самих журналисты Politico внесли в этот список, потому что вызывали недовольство Дональда Трампа за отказ раскрывать источники в нескольких своих материалах.

Выборы в США прошли вчера, 5 ноября. Согласно подсчетам американских СМИ, кандидат от республиканцев Дональд Трамп набирает 277 голосов выборщиков (для победы необходимо 270), его соперница от Демократической партии Камала Харрис — 224.

Трамп Дональд