Politico составило список людей, которым угрожал Дональд Трамп

В «список Дональда Трампа» попали его оппонент на выборах — вице-президент Камала Харрис, действующий президент Джо Байден и 44-й президент США Барак Обама. В разные годы Трамп также угрожал:
- бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон, проигравшей ему на выборах в 2016 году;
- сооснователю и главе Meta Platforms (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марку Цукербергу;
- бывшему директору ФБР Джеймсу Комли;
- бывшему председателю Объединенного комитета начальников штабов Марку Милли;
- всем членам семьи Джо Байдена;
- своему бывшему адвокату Майклу Коэну;
- репортерам, редакторам и издателям Politico.
В различных интервью, речах и публикациях в соцсетях Трамп подвергал этих людей критике, призывал к их аресту или депортации. В публикации в соцсетях о Марке Милли республиканец заявил, что тот «заслуживает казни». Милли он обвинял в связях с Китаем.
Выборы в США прошли вчера, 5 ноября. Согласно подсчетам американских СМИ, кандидат от республиканцев Дональд Трамп набирает 277 голосов выборщиков (для победы необходимо 270), его соперница от Демократической партии Камала Харрис — 224.