Politico составило список людей, которым угрожал Дональд Трамп

В различных интервью, речах и публикациях в соцсетях Трамп подвергал этих людей критике, призывал к их аресту или депортации. В публикации в соцсетях о Марке Милли республиканец заявил, что тот «заслуживает казни». Милли он обвинял в связях с Китаем.