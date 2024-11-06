Песков оценил итоги саммита БРИКС

«Действительно, в Казани состоялся двумя неделями ранее чрезвычайно плодотворный саммит. И это было широчайшее представительство, много гостей, очень важные переговоры и очень значимые результаты и для нашей страны, и для всех стран, которые проявляют заинтересованность в БРИКС», — сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона «Знание. Первые».