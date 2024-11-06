Песков оценил итоги саммита БРИКС

«Действительно, в Казани состоялся двумя неделями ранее чрезвычайно плодотворный саммит. И это было широчайшее представительство, много гостей, очень важные переговоры и очень значимые результаты и для нашей страны, и для всех стран, которые проявляют заинтересованность в БРИКС», — сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона «Знание. Первые».
Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что саммит показал колоссальный успех президента РФ Владимира Путина с точки зрения признания России на мировой арене.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. В рамках своего председательства, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности, Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.