Песков рассказал, каким будет будущий президент России

Будущий лидер России будет такой же, как действующий президент страны Владимир Путин, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос участника марафона «Знание. Первые».
Владимир Путин пять раз побеждал на президентских выборах. В 2000 году, будучи исполняющим обязанности главы государства, он набрал 51,95%, в 2004 году — 71,31%, в 2012 году — 63,6%, в 2018-м — 76,69%. В 2020-м одобренные поправки в Конституцию позволили Путину вновь идти на выборы. В мае 2024 года он набрал рекордные 87,28% голосов. Его президентский срок закончится 7 мая 2030 года.
В декабре 2021 года Песков, отвечая на вопрос о возможном преемнике Путина, уже говорил, что президентом станет тот, за кого проголосует народ. При этом он признал, что у Путина могут быть «когда-то свои предпочтения» и он наверняка «кого-то порекомендует».
За несколько месяцев до этого Путин ответил на похожий вопрос в интервью ведущей американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл. Она спросила главу государства, что он думает о своем преемнике и действительно ли хочет оставаться на посту президента до своих 84 лет. «Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ», — сказал он.
Глава государства тогда подчеркнул, что разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. «Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее», — отметил президент.