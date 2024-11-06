Песков рассказал, каким будет будущий президент России

За несколько месяцев до этого Путин ответил на похожий вопрос в интервью ведущей американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл. Она спросила главу государства, что он думает о своем преемнике и действительно ли хочет оставаться на посту президента до своих 84 лет. «Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ», — сказал он.