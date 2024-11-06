Проект бюджета Севастополя на 2025 год: на что потратят миллиарды

«Севастополь демонстрирует рост собственных доходов, и мы планируем, что за трехлетний период прирост составит не менее 7 млрд руб. И даже при всех сложностях, которые сейчас всем очевидны, мы наблюдаем интенсивное развитие городской экономики», — подчеркнул Развожаев.