Проект бюджета Севастополя на 2025 год: на что потратят миллиарды

«Планируется, что общий объем доходов городской казны в 2025 году составит 65,8 миллиардов рублей, а расходов — 70,5 миллиардов», — говорится в сообщении.
По словам Развожаева, бюджет города остается социально-ориентированным. Почти 48% средств планируют направить на образование, здравоохранение, культуру, социальную защиту и спорт, более 41% — на ЖКХ и национальную экономику, 11% — на иные отрасли.
Губернатор отметил, что в приоритете остается исполнение социальных обязательств, в частности, поддержка участников специальной военной операции, обеспечение жильем детей-сирот.
«На социально значимые расходы — зарплату с начислениями, пособия, компенсации, предоставление льгот и субсидий, расходы на ОМС — в бюджете предусмотрено более 28 млрд рублей», — уточнил Развожаев.
Также он обратил внимание, что в городе необходимо привести в порядок инфраструктуру: на расходы капитального характера в 2025 году заложены более 24 млрд рублей.
«Севастополь демонстрирует рост собственных доходов, и мы планируем, что за трехлетний период прирост составит не менее 7 млрд руб. И даже при всех сложностях, которые сейчас всем очевидны, мы наблюдаем интенсивное развитие городской экономики», — подчеркнул Развожаев.
В регион активно привлекают инвесторов. Уже заключены два договора комплексного развития территорий. В этом году должны начаться работы на 7-м километре Балаклавского шоссе.
«Только за прошлый год в городе построено 130 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости. Частный инвестор вложил почти 2 млрд рублей и построил многофункциональный комплекс винодельни на Хрусталева. На винзаводе в Инкермане благодаря инвестициям создается ярчайший туристический объект», — сообщил Михаил Развожаев.
Строительство промышленных заводов по производству стройматериалов в Севастополе позволит создать новые рабочие места, получить налоги, которые пойдут в бюджет, и, соответственно, повысят доходы.
Поправки в бюджет депутаты будут вносить до 12 ноября, и документ будет снова рассмотрен уже во втором чтении.
«Сейчас мы ждем принятия федерального бюджета во втором чтении, после чего в наш бюджет будут внесены средства новых национальных проектов, реализация которых начнется в следующем году».
Ранее спикер Государственного Совета Крыма Владимир Константинов сообщил, что в ближайшее время на парламентских слушаниях будет рассмотрен проект бюджета республики на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов.