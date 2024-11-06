Стояногло признал поражение на президентских выборах в Молдавии

«Результаты показали: мы проиграли, хотя здесь, в Молдове, мы победили», — написал он в своём Telegram-канале.
Стояногло поблагодарил жителей Молдавии за оказаное доверие и свою команду за поддержку в избирательной кампании.
При этом он подчеркнул, что борьба за будущее Молдавии «только начинается».
«Это не окончательное поражение, это лишь проигранная битва», — отметил Стояногло.
По его словам, выборы показали политическую ангажированность и манипуляции Кишинёва с целью «любой ценой удержаться у власти».
Ранее лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор обвинил Санду в фальсификациях на избирательных участках за границей.
Санду одержала победу во втором туре президентских выборов в Молдавии, набрав 55,33% голосов.