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Стояногло признал поражение на президентских выборах в Молдавии

Кандидат в президенты Молдавии от оппозиции Александр Стояногло признал поражение на президентских выборах, отметив, что внутри страны он обошёл своего оппонента, действующего молдавского лидера Майю Санду.

Источник: Life.ru

«Результаты показали: мы проиграли, хотя здесь, в Молдове, мы победили», — написал он в своём Telegram-канале.

Стояногло поблагодарил жителей Молдавии за оказаное доверие и свою команду за поддержку в избирательной кампании.

При этом он подчеркнул, что борьба за будущее Молдавии «только начинается».

«Это не окончательное поражение, это лишь проигранная битва», — отметил Стояногло.

По его словам, выборы показали политическую ангажированность и манипуляции Кишинёва с целью «любой ценой удержаться у власти».

Ранее лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор обвинил Санду в фальсификациях на избирательных участках за границей.

Санду одержала победу во втором туре президентских выборов в Молдавии, набрав 55,33% голосов.