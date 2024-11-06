Уша Вэнс станет первой женой-индианкой вице-президента США

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 ноября. /ТАСС/. Уша Вэнс станет первой женщиной индийского происхождения в роли жены вице-президента США, которым избран Джеймс Дэвид Вэнс (Республиканская партия). Как сообщила ТАСС известный обозреватель Урмила Мадху, пишущая о гендерных проблемах, нынешние американские выборы подчеркнули «роль индийских женщин в мировой политике».
«Посмотрите, одним из главных кандидатов в президенты была Камала Харрис — первый в истории политик индийского происхождения, избранный вице-президентом США. А потом и попытавшаяся стать президентом. А в другом лагере мы видим госпожу Ушу Вэнс, которую теперь можно назвать первой индианкой, ставшей второй леди Америки», — отметила Мадху.
«Это говорит о том, что индийские женщины становятся все заметнее не только в индийской политике, где сейчас президентом является женщина (Драупади Мурму — прим. ТАСС) и ряд важных постов занимают женщины. Но индийская женщина заметна и в мировой политике», — считает обозреватель.
Жители деревни Вадлуру в штате Андхра-Прадеш, откуда родом семья Уши Вэнс, в преддверии выборов молились за победу Дональда Трампа и Вэнса. Как передает информационное агентство ANI, население с благодарностью вспоминает семью Чилукури, которая «много жертвовала на местные индуистские храмы». «Мы вознесли особые молитвы за успех Уши Вэнс. Победа мужа Уши будет способствовать улучшению двусторонних отношений между Индией и США», — приводит агентство слова одного из местных жителей.
Урожденная Уша Бала Чилукури родилась в Сан-Диего в семье говорящих на языке телугу выходцев из Южной Индии. Окончила с отличием Йельский университет в 2007 году. Чилукури и Вэнс вступили в брак в 2014 году в ходе особой межконфессиональной церемонии — друг ее мужа прочел отрывок из Библии, а приглашенный брахман благословил пару по индуистскому обычаю.