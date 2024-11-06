Уша Вэнс станет первой женой-индианкой вице-президента США

Урожденная Уша Бала Чилукури родилась в Сан-Диего в семье говорящих на языке телугу выходцев из Южной Индии. Окончила с отличием Йельский университет в 2007 году. Чилукури и Вэнс вступили в брак в 2014 году в ходе особой межконфессиональной церемонии — друг ее мужа прочел отрывок из Библии, а приглашенный брахман благословил пару по индуистскому обычаю.