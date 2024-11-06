Как при Дональде Трампе изменится внешняя политика США

Что Трамп собирается делать с конфликтом на Украине
В ходе предвыборной кампании этого года Дональд Трамп говорил, что в его планах закончить конфликт на Украине. Он критиковал украинское руководство и администрацию Джо Байдена, утверждая, что Киеву надо было пойти Москве на уступки еще за несколько месяцев до начала полномасштабных боевых действий. «Любая сделка — худшая сделка — была бы лучше, чем то, что мы имеем сейчас», — пояснял он. На дебатах с Камалой Харрис Трамп заверял, что, переизбравшись, он организует переговоры президентов России и Украины — «у меня с ними хорошие отношения, и они уважают меня, они не уважают Байдена». «И вот что я сделаю — я поговорю с одним, я поговорю с другим, я сведу их вместе. Этой войны никогда бы не было И ситуация становится только хуже, и это может привести к третьей мировой войне», — сказал тогда Трамп.
При этом, когда ему вменяли мягкость в отношении России, Трамп отвечал, что именно он стал первым президентом, который одобрил поставки Киеву летального оружия (в 2017 году он разрешил передать Украине противотанковые комплексы Javelin), и что он пытался остановить Владимира Путина. «Я сказал: Владимир, если ты будешь гоняться за Украиной, я нанесу тебе такой сильный удар, что ты даже не поверишь. Я нанесу тебе удар прямо в центр гребаной Москвы. Я сказал: мы друзья. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора», — утверждал Трамп.
В апреле 2022 года он говорил, что в боевых действиях нет смысла и надо заключать соглашение о прекращении огня. С начала 2023 года Трамп стал заявлять о некоем мирном плане, утверждая, что, будь он в Белом доме, то смог бы завершить конфликт за 24 часа. Детали он не уточнял, но допускал, что Киеву придется уступить Москве часть территории. То же допускал его соратник, кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс — за полтора месяца до выборов он говорил, что должны обсуждаться все варианты урегулирования вплоть до территориальных уступок.
Владимир Зеленский, будучи в сентябре в США, встретился как с Байденом и Харрис, так и с Трампом. Контакты с республиканцем тогда до последнего были под вопросом — накануне Трамп обвинил Зеленского в том, что тот делает «грязные маленькие выпады» в его сторону. О каких выпадах речь, он не уточнил, но, вероятно, причиной стало интервью украинского лидера журналу The New Yorker, в котором Зеленский сказал, что, по его ощущениям, «Трамп на самом деле не знает, как остановить войну, даже если он думает, что знает», а также назвал Вэнса «слишком радикальным» и поддерживающим посыл, что Украина «должна сдать свои территории». Тем не менее встреча состоялась.
Поздравляя 6 ноября Трампа с переизбранием, Зеленский заявил, что ценит приверженность того подходу «мир через силу». «Это именно тот принцип, который может практически приблизить справедливый мир в Украине. Я надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь», — отметил Зеленский. Кремль, в свою очередь, заявил, что ждет от Вашингтона конкретных предложений по урегулированию. «Поскольку именно США разжигают и постоянно подбрасывают керосин в этот конфликт и принимают в нем непосредственное участие, то да, Соединенные Штаты способны эту траекторию своей внешней политики изменить. Но будет ли это сделано и каким образом — мы с вами посмотрим после января», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Опрошенные РБК эксперты отмечают, что в позиции Трампа по Украине пока много неясного и что предвыборные заявления еще не означают, что новая администрация будет действовать в соответствии с предвыборными обещаниями. «Многие в Республиканской партии считают, что средства на Украину — выброшенные на ветер деньги, которые не укрепляют американские внешнеполитические позиции. Идеи дальнейших поставок оружия на Украину среди республиканцев не очень популярны, отсюда эти разговоры о завершении конфликта в результаты переговоров, — сказал РБК главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк. — Во многом на позицию новой администрации будет влиять ситуация на поле боя — если в Вашингтоне увидят, что она для Украины бесперспективна, это подтолкнет американские правящие круги к тому, чтобы искать какой-то компромисс и завершать американское субсидирование этого конфликта».
Глава Центра североамериканских исследований, заместитель директора по научной работе ИМЭМО РАН Виктория Журавлева отмечает, что Трамп — не единственный, кто влияет на ситуацию на Украине, поэтому «просто так закончить конфликт ему не удастся». Скорее всего, считает эксперт, он сведет поддержку Украины к минимуму. «Это значит, что срок, который сможет продержаться украинская армия, становится гораздо меньше, потому что европейцы одни эту задачу не вытянут», — отметила в беседе с РБК Журавлева; отсюда, по ее словам, возникает вариант деэскалации — хотя бы временной — конфликта.
Что Трамп говорил об урегулировании на Ближнем Востоке
О конфликте между Израилем и ХАМАС новоизбранный президент говорил примерно то же, что и об Украине: мол, будь он президентом, «не было бы 7 октября», война в секторе Газа «никогда бы не началась». «Если я выиграю, это будет абсолютным преимуществом для всех. Это мир на Ближнем Востоке. Нам это нужно, и это очень важно, и это произойдет», — говорил республиканец в интервью Al Arabiya за две недели до выборов. Трамп планирует сохранить курс на подписание так называемых Авраамовых соглашений, которые начиная с 2020 года с Израилем подписали Бахрейн, Марокко, ОАЭ и Судан. Следующей страной должна была стать Саудовская Аравия, но из-за конфликта в секторе Газа этот процесс был приостановлен.
За неделю до выборов The Times of Israel сообщила, что в июле, принимая в своем поместье Мар-а-Лаго израильского премьера Биньямина Нетаньяху, Трамп говорил ему, что к моменту его возвращения в Белый дом хотел бы от ЦАХАЛ завершения войны в секторе Газа. По словам источника издания, республиканец не выдвигал каких-то ультиматумов и вполне мог бы поддержать «остаточную» активность ЦАХАЛ в Газе, если Израиль официально объявит о решении прекратить войну. Нетаньяху ничего такого не заявлял. При этом 6 ноября израильский премьер назвал переизбрание Трампа «величайшим возвращением в истории». «Ваше историческое возвращение в Белый дом знаменует собой новое начало для Америки и мощное подтверждение приверженности великому союзу между Израилем и Америкой. Это огромная победа», — заявил Нетаньяху.
Опрошенные РБК эксперты сходятся в том, что США при Трампе будут гораздо активнее поддерживать Израиль и еще более жестко выступать против Ирана. «Палестину республиканцы не поддерживают, они считают палестинцев террористами, — поясняет Журавлева. — Прогнозируемы поддержка Израиля как основного союзника в регионе, поставки ему оружия, а в отношении Ирана санкции — ужесточение, какое возможно, вплоть до каких-то военных угроз».
«Здесь различия в позициях Трампа и Байдена гораздо более существенные, чем по Украине. Будущая администрация будет занимать гораздо более произраильскую позицию, чем администрация Байдена, — прогнозирует Батюк. — Администрации Байдена-Харрис уже чисто по электоральным соображениям нужно было заручиться поддержкой левых, поддержкой мусульман и некоторых других меньшинств, которые выступали за Палестину. В Республиканской партии пропалестински настроенных сил нет».
Научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская считает, что, даже если Израиль согласится на какие-то предложения Трампа, непонятно, как на них отреагирует Палестина. «План “Мир во имя процветания” (план по взаимному признанию Палестины и Израиля. — РБК) уже был согласован во время предыдущего срока Трампа. Он, пусть и не без разногласий, был принят в Израиле, однако его не одобрила Палестина. Так что в этой ситуации очень сложно прогнозировать, к каким конкретно последствиям и решениям приведет возвращение Трампа», — сказала РБК эксперт.
Что означает победа Трампа для ЕС и НАТО
Первый срок Трампа стал вызовом для трансатлантического партнерства. Республиканец неоднократно критиковал европейцев за недостаточные расходы на оборону, указывая на установленный еще на саммите НАТО в Уэльсе в 2014-м порог 2% ВВП. Однажды в ходе этой дискуссии, как рассказывал сам Трамп, он пригрозил отказом от защиты европейцев, если между НАТО и Россией начнется прямое столкновение. В мае британская The Telegraph сообщала, что Трамп в случае избрания может потребовать от союзников по НАТО увеличения минимального порога расходов на оборону до 3% ВВП.
На этом фоне к потенциальному возвращению республиканца в Белый дом в Европе готовились с тревогой. Еврокомиссия и ряд стран ЕС обсуждали создание рабочей группы, которая разработала бы возможные стратегии реагирования на действия республиканца, а также инициативы, которые позволят частично компенсировать возможный отказ США от военной поддержки Европы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупреждала, что независимо от исхода выборов в США и возможной работы с «менее дружественной администрацией» важно усилить автономию Европы. 6 ноября стало известно, что лидеры ЕС проведут экстренную дискуссию на саммите в Будапеште (7−8 ноября) о дальнейших действиях после победы Трампа.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поздравил с победой республиканца одним из первых, отметив, что он с нетерпением ждет возможности снова поработать с ним, «чтобы продвигать мир с помощью силы» в рамках альянса. Президент Франции Эмманюэль Макрон после телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, посвященного итогам президентских выборов в США, отметил, что они будут работать над «созданием более единой, более сильной, более суверенной Европы в этом новом контексте».
Ожидаемо эмоционально Трампа поздравил с победой премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который выражал ему поддержку еще в ходе предвыборной кампании. Венгерский политик, который сам критикует внешнюю политику ЕС, в частности по отношению к конфликту на Украине, убежден, что победа республиканца сможет принести мир.
Научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил РБК, что при Трампе отношения США с ЕС будут более сложными, чем при Байдене. «Трамп никогда не был евроатлантистом и всегда скептически относился к многосторонним механизмам, мы знаем о его отношении к НАТО. Тем не менее существуют институциональная инерция и глубинное государство — все это будет ограничивать возможности для изменений устоявшихся подходов», — отмечает эксперт. По его мнению, в остальном отношения между США и европейскими странами будут развиваться на двусторонней основе, поскольку сама Европа сейчас неоднородна.
Эксперты Европейского совета по внешней политике (ECFR) отмечают, что каждый раз, когда в США меняется президент, европейские лидеры усердно работают над установлением тесных личных отношений с новым главой Белого дома. Однако, по мнению аналитиков, это неправильный подход, который ослабляет коллективную власть Европы, и потому Брюсселю пора выработать стратегию взаимодействия с Вашингтоном, которая «выдержала бы испытание временем и президентскими вариациями». По оценкам ECFR, в будущем европейцы столкнутся с «более корыстной Америкой» в любом случае, поскольку тенденции, которые влияют на внешнюю политику США, сохранятся. В частности, конфликт на Украине, как замечают эксперты, угрожает европейским интересам гораздо больше, чем американским, а Вашингтон в поиске мирного решения может и не учесть негативные последствия потенциальной сделки для безопасности Европы.
Возвращение Трампа в Белый дом угрожает также экономическому сотрудничеству трансатлантических партнеров. В конце октября республиканец заявил, что в случае победы введет пошлины в размере 20% для Европы и 60% для Китая. При этом еще при администрации Байдена экономические отношения между США и ЕС также претерпели кризис, символом которого стал так называемый закон о снижении инфляции (Inflation Reduction Act, IRA). Его ключевые положения направлены на стимулирование граждан с помощью налоговых льгот на приобретение произведенных в США электромобилей. В Европе, особенно во Франции и Германии, этот закон вызвал острую критику. Макрон заявлял, что IRA противоречит нормам Всемирной торговой организации (ВТО).
Владимир Батюк считает, что развитие отношений между Вашингтоном и Брюсселем при второй администрации Трампа будет зависеть от очень многих факторов. «Вероятнее всего, его администрация негласно продолжит курс администрации Байдена на экономическое опустошение Европы, поскольку это соответствует американским интересам», — предположил эксперт.
Как будут развиваться отношения США с Китаем
Отношения Вашингтона и Пекина стали принимать конфронтационный характер как раз во время первого президентского срока Трампа. В 2018-м между США и КНР разгорелась торговая война, которая сопровождалась повышением взаимных торговых пошлин. Байден продолжил этот курс. По итогам первого видеосаммита с председателем КНР Си Цзиньпинем Байден определил их взаимоотношения как «соперничество». В опубликованной в октябре 2022-го новой Стратегии национальной безопасности США Китай наряду с Россией назван одной из главных угроз. При этом в документе подчеркнуто, что Вашингтон вступает в «решающее десятилетие» противостояния с Пекином.
Директор Центра комплексных европейских и международных исследований Василий Кашин заявил РБК, что в США есть устойчивый межпартийный консенсус в вопросе жесткого сдерживания Китая и в экономическом, и в технологическом, и в военно-политическом отношении. По его словам, различия между действующей демократической администрацией и Трампом сводятся к двум аспектам. «Во-первых, демократам удается более успешно организовывать взаимодействие с европейскими союзниками. Это важно для обеспечения солидарности в вопросах экономического и технологического сдерживания Китая. Сейчас это взаимодействие может осложниться, и у Китая появится дополнительное пространство для дипломатии в Европе. Во-вторых, Трамп более склонен к резким шагам в торговой политике, например введению новых и более высоких тарифных ограничений», — отметил эксперт.
В ходе предвыборной кампании Трамп обещает отменить для Китая статус наибольшего благоприятствования в торговле. При этом КНР — третий по объему торговый партнер США после Мексики и Канады (в сентябре на его долю приходилось 11,9% от общего объема внешней торговли США). По оценкам Кашина, США и Китай в последние четыре года все глубже втягивались в торговую войну. В частности, Вашингтоном были введены жесткие ограничения на экспорт в КНР микрочипов и оборудования для электронной промышленности, а также введены запретительные тарифы на китайские электромобили. «При Трампе негативные тенденции могут несколько ускориться. Он может предпринимать крайне резкие и не всегда полностью просчитанные шаги, резко задирая тарифы и вводя санкции. Но различия будут скорее тактическими», — замечает эксперт.
В недавнем интервью журналисту Такеру Карлсону Трамп также заявил, что «разъединит» Россию и Китай в случае своей победы. В июле республиканец говорил, что политика действующей администрации привела к тому, что Китай и Россия «поженились» и «взяли к себе своего младшего брата — Иран, а затем Северную Корею». Кашин отмечает, что восприятие российско-китайского партнерства как растущей проблемы появилось в США еще во второй срок Барака Обамы и глобально изменить свой курс в отношениях с Пекином Вашингтон не может. «Сдерживание Китая и в дальнейшем нанесение ему поражения являются сейчас главными целями американской политики. Россия не является соперником Соединенных Штатов в борьбе за глобальное лидерство, но для нормализации отношений с ней США должны по сути перечеркнуть всю свою политику в Европе и на постсоветском пространстве на протяжении последних трех десятилетий», — считает эксперт. При этом, по его оценке, попытки скорейшего завершения украинского кризиса и некоторой стабилизации отношений с Россией возможны, но делаться это будет в интересах перераспределения американских ресурсов с их концентрацией на сдерживании Китая. «На разрыв между Москвой и Пекином в обозримом будущем США не рассчитывают», — заключает Кашин.
Что касается тайваньского вопроса, то Трамп в интервью Bloomberg заявлял, что Тайвань должен платить США за свою оборону, добавляя, что остров забрал почти 100% бизнеса по производству микрочипов. На данный момент у него накопился портфель поставок оружия из США на сумму около $19 млрд (в июне Госдепартамент одобрил возможную продажу Тайваню ракет и беспилотников на $360 млн).
Андрей Кортунов говорит, что, судя по первому сроку Трампа, желания воевать с Китаем и идти на этот риск у него не было. «Едва ли мы увидим серьезные риски, если не произойдет что-то непредвиденное», — оговаривается эксперт.