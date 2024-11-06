Как при Дональде Трампе изменится внешняя политика США

В ходе предвыборной кампании этого года Дональд Трамп говорил, что в его планах закончить конфликт на Украине. Он критиковал украинское руководство и администрацию Джо Байдена, утверждая, что Киеву надо было пойти Москве на уступки еще за несколько месяцев до начала полномасштабных боевых действий. «Любая сделка — худшая сделка — была бы лучше, чем то, что мы имеем сейчас», — пояснял он. На дебатах с Камалой Харрис Трамп заверял, что, переизбравшись, он организует переговоры президентов России и Украины — «у меня с ними хорошие отношения, и они уважают меня, они не уважают Байдена». «И вот что я сделаю — я поговорю с одним, я поговорю с другим, я сведу их вместе. Этой войны никогда бы не было И ситуация становится только хуже, и это может привести к третьей мировой войне», — сказал тогда Трамп.