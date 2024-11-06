Владимир Путин наградил и.о. вице-премьера Башкирии.

Владимир Путин подписал указ о награждении целого ряда жителей Башкирии государственными наградами. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени награжден и. о. вице-премьера правительства Республики Башкортостан Ирек Сагитов.
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу медалью Луки Крымского награжден главврач Республиканского клинического перинатального центра Игорь Засядкин.
Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующей лабораторией Республиканской клинической больницы № 2 Марине Куриленковой, заведующей отделением Республиканской клинической больницы № 2 Зульфие Сафиулиной, заведующему отделением Республиканской детской клинической больницы РБ Айрату Тимершину и главному врачу Стоматологической поликлиники г. Стерлитамака Разяпу Шакирову.
Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено медицинской сестре Городской клинической больницы № 13 г. Уфы Флюзе Галеевой.
За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медпомощи в экстремальных условиях, медалью Луки Крымского награждены врач клиники Башкирского государственного медуниверситета Ляйсан Абдуллина, рентгенолаборант Республиканской клинической больницы имени Г. Г. Куватова Зульфия Ахмерова, медсестра Республиканской детской клинической больницы Динара Байгильдина, врач Республиканской клинической больницы имени Г. Г. Куватова Рустем Батыров, врач Республиканской клинической больницы имени Г. Г. Куватова Резеда Булатова и многие другие.
Главный редактор газеты «Кызыл тан», журналов «Тулпар» и «Аллюки» Фаил Фатхтдинов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
Полный список награжденных можно увидеть в документе по ссылке.