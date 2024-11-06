Владимир Путин наградил и.о. вице-премьера Башкирии.

За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медпомощи в экстремальных условиях, медалью Луки Крымского награждены врач клиники Башкирского государственного медуниверситета Ляйсан Абдуллина, рентгенолаборант Республиканской клинической больницы имени Г. Г. Куватова Зульфия Ахмерова, медсестра Республиканской детской клинической больницы Динара Байгильдина, врач Республиканской клинической больницы имени Г. Г. Куватова Рустем Батыров, врач Республиканской клинической больницы имени Г. Г. Куватова Резеда Булатова и многие другие.