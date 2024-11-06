«Сердечно поздравляю Вас с возвращением на должность Президента Соединенных Штатов Америки. Результаты голосования, которое в этом году проходило в беспрецедентной борьбе, стали воплощением Вашего личного подвига. Вы его совершили прежде всего во имя Америки и ее граждан. Желаю Вам доброго здоровья, метких политических решений, которые сделают Америку снова великой», — говорится в поздравлении.
Лукашенко поздравил Трампа с возвращением на должность Президента США
6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Дональда Трампа с победой на выборах Президента Соединенных Штатов Америки. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.