В Литве возле границы с Беларусью начались учения НАТО «Сильная воля-2024»

Отмечается, что учения органов управления и контроля «Сильная воля — 2024» будут проходить с 6 по 20 ноября в заранее определенных военных и гражданских районах Каунаса и Юго-Восточной Литвы.



Основная цель учений — отработка подготовки подчиненных подразделений к планированию и проведению крупномасштабных оборонительных операций, взаимодействию с союзниками по НАТО, интеграции подразделений боевого обеспечения и координации взаимных действий.



Солдаты, участвующие в учениях, будут планировать и проводить оборонительные операции, используя военную информационную систему боевого управления и контроля. В учениях примут участие более 400 военнослужащих с боевой техникой.



Жителей Литвы предупредили, что в период учений на юго-востоке страны в светлое и темное время суток может наблюдаться более интенсивное движение военной техники и транспортных средств.