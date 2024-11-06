Отмечается, что учения органов управления и контроля «Сильная воля — 2024» будут проходить с 6 по 20 ноября в заранее определенных военных и гражданских районах Каунаса и Юго-Восточной Литвы.
Основная цель учений — отработка подготовки подчиненных подразделений к планированию и проведению крупномасштабных оборонительных операций, взаимодействию с союзниками по НАТО, интеграции подразделений боевого обеспечения и координации взаимных действий.
Солдаты, участвующие в учениях, будут планировать и проводить оборонительные операции, используя военную информационную систему боевого управления и контроля. В учениях примут участие более 400 военнослужащих с боевой техникой.
Жителей Литвы предупредили, что в период учений на юго-востоке страны в светлое и темное время суток может наблюдаться более интенсивное движение военной техники и транспортных средств.
В Литве возле границы с Беларусью начались учения НАТО «Сильная воля-2024»
6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Литве 6 ноября начались международные учения «Сильная воля — 2024». Об этом информирует пресс-служба Минобороны Литвы.
Отмечается, что учения органов управления и контроля «Сильная воля — 2024» будут проходить с 6 по 20 ноября в заранее определенных военных и гражданских районах Каунаса и Юго-Восточной Литвы.