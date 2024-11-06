Politico опубликовало список людей, которым Трамп обещал отомстить после победы

"В течение многих лет Трамп приправлял свои выступления и посты в социальных сетях мстительными призывами к тому, чтобы его политические оппоненты, его критики и представители средств массовой информации были привлечены к ответственности, заключены под стражу, депортированы и даже казнены. В последние недели кампании 2024 года он довел эти призывы до апогея.