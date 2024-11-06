В ЦИК Молдавии 4 ноября сообщили, что Санду победила на выборах президента страны, набрав 55,33% голосов. Голосование проходило в два тура, так как порог в 50% в первом от 20 октября не преодолел никто из 11 кандидатов. В ходе голосования во втором туре 3 ноября было зафиксировано 141 нарушение. Тогда же председатель оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что западные страны нуждаются в Молдавии как в площадке для развязывания конфликта с РФ. Он отметил, что Европа «закрывала глаза» на все нарушения, а действующий президент узурпировала власть и не начнет заботиться о жителях республики.