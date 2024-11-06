Стояногло признал поражение на выборах президента в Молдавии

«Результаты показали: мы проиграли, хотя здесь, в Молдавии, мы победили», — написал политик в своем Telegram-канале.
Он выразил благодарность людям, которые оказали ему доверие и проголосовали за него. По его словам, произошедшее — это «моральная победа» и не окончательное поражение, а «лишь проигранная бита», поскольку стало ясно, что страна хочет перемен и жаждет справедливости, единства и уважения к людям.
Стояногло также назвал победу нынешнего президента страны Майи Санду (переизбранную на второй срок) слабой и искусственной.
«Они [госструктуры] проявили готовность манипулировать и оказывать давление в интересах режима, стремящегося любой ценой удержаться у власти. Унизительно видеть, как те, кто ищет поддержки народа, вместо этого используют ложь, истерию и пропаганду, чтобы скрыть правду», — добавил он.
Политик призвал людей не останавливаться и сплотиться во имя построения современной и справедливой Молдавии.
В ЦИК Молдавии 4 ноября сообщили, что Санду победила на выборах президента страны, набрав 55,33% голосов. Голосование проходило в два тура, так как порог в 50% в первом от 20 октября не преодолел никто из 11 кандидатов. В ходе голосования во втором туре 3 ноября было зафиксировано 141 нарушение. Тогда же председатель оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что западные страны нуждаются в Молдавии как в площадке для развязывания конфликта с РФ. Он отметил, что Европа «закрывала глаза» на все нарушения, а действующий президент узурпировала власть и не начнет заботиться о жителях республики.
Партия социалистов Молдавии в тот же день отказалась признавать итоги голосования на участках, расположенных за рубежом, — там сделали свой выбор люди, которые не живут в республике и не собираются в нее возвращаться. В политической силе отметили, что Санду победила именно за счет этих голосов, а на участках на территории Молдавии 51,19% голосов набрал Александр Стояногло.
Позднее, 5 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что выборы в Молдавии были недемократичными и нечестными, а Санду не может быть главой республики, потому что жители страны за нее не голосовали.
Тогда же оппозиционный блок «Победа» объявил, что опротестует итоги выборов в Молдавии. В заявлении было указано, что Санду достигла нужного результата лишь благодаря махинациям на европейских участках и массовым нарушениям. При этом отмечалось неравенство условий голосования для диаспор из России и западных стран.