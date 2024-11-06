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«Метких политических решений, которые сделают Америку снова великой». Лукашенко поздравил Трампа с победой на выборах президента США, сказав о его личном подвиге

Лукашенко поздравил Трампа с победой на выборах, сказав о его личном подвиге.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Лукашенко поздравил Дональда Трампа с победой на президентских на выборах в США, сказав о его личном подвиге.

Александр Лукашенко вечером (по минскому времени) в среду, 6 ноября 2024 года поздравил, как передает его пресс-служба, Дональда Трампа с избранием на пост президента США.

— Сердечно поздравляю Вас с возвращением на должность Президента Соединенных Штатов Америки. Результаты голосования, которое в этом году проходило в беспрецедентной борьбе, стали воплощением Вашего личного подвига, — говорится в тексте официального поздравления белорусского президента.

Александр Лукашенко отметил, что этот личный подвиг Дональд Трамп, ставший 47-м президентом США, совершил, главным образом и прежде всего, «во имя Америки и ее граждан».

Лукашенко пожелал Трампу «доброго здоровья, метких политических решений, которые сделают Америку снова великой».

Ранее мы писали о том, что белорусские поклонники звезды фильма «Достучаться до небес» Тиля Швайгера в приятном шоке: мировая звезда была замечена в Минске и, кажется, понятно, что дело в съемках в Беларуси (тут про это).