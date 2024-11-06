Трамп получил более необходимых для избрания 270 голосов выборщиков

«Здесь нам не нужно особо разочаровываться и не нужно многого ждать. Старт в российско-американских отношениях настолько низкий и находится в такой тупиковой ситуации, что любые возможные шаги будут только в позитиве для нас. Поэтому здесь надо просто начинать работать и не бояться. Владимир Путин с Трампом уже имел дело. Я надеюсь, они найдут общий язык», — заключил американист.