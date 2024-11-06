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Лавров прибыл в Астану

Лавров прибыл в Казахстан, где проведет переговоры с главой МИД Нуртлеу.

Источник: © РИА Новости

АСТАНА, 6 ноя — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Астану в среду, у него запланированы переговоры с заместителем премьера страны, министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.

По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, основное внимание в ходе переговоров планируется уделить вопросам подготовки планируемого государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан. В июле Путин принял приглашение своего казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева вновь посетить республику в ноябре. Токаев предложил российскому лидеру совместить визит с участием в заседании высшего совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ожидается, что на переговорах министры затронут как актуальную двустороннюю повестку дня, так и международные вопросы, рассмотрят взаимодействие в ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС.

Лавров Сергей