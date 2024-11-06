CNN: Трамп кардинально поменяет свою политику на второй президентский срок

Как указывает CNN, на второй срок Трамп будет назначать на высокопоставленные должности людей, которые «намерены поддерживать экстремальные обещания, данные им в качестве кандидата [в президенты] без оглядки на нормы, традиции или закон». Помимо этого, республиканец привлечет к работе в правительстве юристов, которые смогут «найти правовые обоснования даже для его самых радикальных идей».