Президент Чехии назвал число стран, оказавших военную помощь Украине

Чешский лидер также опасается эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Павел выразил опасения в связи с тем, что ситуация может выйти из-под контроля. В данный момент, по словам президента, отсутствует обозримая перспектива урегулирования между Палестиной и Израилем.