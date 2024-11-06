Последние зарубежные новости за 6 ноября 2024 года: свежие события текущего дня

Politico составило список людей, которым угрожал Дональд Трамп
Politico собрал список высказываний Дональда Трампа, угрожающих политикам, журналистам и предпринимателям. В него вошли Камала Харрис, Джо Байден, Барак Обама, Марк Цукерберг и другие.
FT узнала, что в ВСУ боятся прекращения помощи от США при Трампе
Несмотря на заявления Киева о мирных инициативах Трампа, Украина опасается прекращения поддержки США после его вступления в должность. FT сообщает о боязни военных потерять Донбасс, подчеркивая жизненную важность помощи США.
WSJ: победа Трампа создаст больше неопределенности для Киева
Победа Дональда Трампа на выборах в США вызывает беспокойство в Украине из-за риска сокращения американской поддержки. Трамп критиковал расходы США на Украину и называл конфликт «проигрышной войной», утверждая, что Зеленский никогда не должен был позволить этой войне начаться.
NBC назвал Трампа самым популярным республиканцем с 2008 года
Дональд Трамп получил наибольшую поддержку среди избирателей младше 30 лет среди республиканцев с 2008 года: 42% молодежи проголосовали за него. В 2020 и 2016 годах поддержка была 36%.
FT: в ЕС шокированы победой Трампа в ключевых штатах
Европейские дипломаты были потрясены масштабом победы Дональда Трампа в ключевых штатах на выборах. По их мнению, если Трамп одержит окончательную победу, это укрепит его решимость реализовать программу «Америка прежде всего».