Последние зарубежные новости за 6 ноября 2024 года: свежие события текущего дня

Победа Дональда Трампа на выборах в США вызывает беспокойство в Украине из-за риска сокращения американской поддержки. Трамп критиковал расходы США на Украину и называл конфликт «проигрышной войной», утверждая, что Зеленский никогда не должен был позволить этой войне начаться.