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Последние зарубежные новости за 6 ноября 2024 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 6 ноября 2024 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Politico составило список людей, которым угрожал Дональд Трамп

Politico собрал список высказываний Дональда Трампа, угрожающих политикам, журналистам и предпринимателям. В него вошли Камала Харрис, Джо Байден, Барак Обама, Марк Цукерберг и другие.

FT узнала, что в ВСУ боятся прекращения помощи от США при Трампе

Несмотря на заявления Киева о мирных инициативах Трампа, Украина опасается прекращения поддержки США после его вступления в должность. FT сообщает о боязни военных потерять Донбасс, подчеркивая жизненную важность помощи США.

WSJ: победа Трампа создаст больше неопределенности для Киева

Победа Дональда Трампа на выборах в США вызывает беспокойство в Украине из-за риска сокращения американской поддержки. Трамп критиковал расходы США на Украину и называл конфликт «проигрышной войной», утверждая, что Зеленский никогда не должен был позволить этой войне начаться.

NBC назвал Трампа самым популярным республиканцем с 2008 года

Дональд Трамп получил наибольшую поддержку среди избирателей младше 30 лет среди республиканцев с 2008 года: 42% молодежи проголосовали за него. В 2020 и 2016 годах поддержка была 36%.

FT: в ЕС шокированы победой Трампа в ключевых штатах

Европейские дипломаты были потрясены масштабом победы Дональда Трампа в ключевых штатах на выборах. По их мнению, если Трамп одержит окончательную победу, это укрепит его решимость реализовать программу «Америка прежде всего».