Лукашенко поздравил Трампа с «личным подвигом во имя Америки»

«Результаты голосования, которое в этом году проходило в беспрецедентной борьбе, стали воплощением вашего личного подвига. Вы его совершили прежде всего во имя Америки и ее граждан», — говорится в тексте поздравления, опубликованного пресс-службой президента Белоруссии.
Лукашенко также пожелал Трампу сделать «Америку снова великой».
«Сделаем Америку снова великой» (Make America Great Again) — неизменный лозунг Трампа в его предвыборных кампаниях как в 2016-м, так и в 2024 году. О своей победе он объявил ранее 6 ноября, когда не все голоса еще были подсчитаны. К тому времени о победе Трампа также объявил прореспубликанский канал Fox News.
Позже подсчеты The New York Times и Reuters показали, что по предварительным итогам голосования республиканец набрал голоса более 270 выборщиков, необходимых для победы.