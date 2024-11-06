Олбани
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко поздравил Трампа с «личным подвигом во имя Америки»

Выборы президента США проходили в этом году в борьбе, которой никогда не было, их результаты говорят о личной заслуге Дональда Трампа, следует из поздравления белорусского лидера Александра Лукашенко по случаю победы республиканца.

Источник: AP 2024

«Результаты голосования, которое в этом году проходило в беспрецедентной борьбе, стали воплощением вашего личного подвига. Вы его совершили прежде всего во имя Америки и ее граждан», — говорится в тексте поздравления, опубликованного пресс-службой президента Белоруссии.

Лукашенко также пожелал Трампу сделать «Америку снова великой».

С победой Трампа также поздравили президент Палестины Махмуд Аббас, основатель Amazon Джефф Безос, генсек ООН Антониу Гутерриш и другие.

«Сделаем Америку снова великой» (Make America Great Again) — неизменный лозунг Трампа в его предвыборных кампаниях как в 2016-м, так и в 2024 году. О своей победе он объявил ранее 6 ноября, когда не все голоса еще были подсчитаны. К тому времени о победе Трампа также объявил прореспубликанский канал Fox News.

Позже подсчеты The New York Times и Reuters показали, что по предварительным итогам голосования республиканец набрал голоса более 270 выборщиков, необходимых для победы.