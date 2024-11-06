Лукашенко поздравил Трампа с «личным подвигом во имя Америки»

«Сделаем Америку снова великой» (Make America Great Again) — неизменный лозунг Трампа в его предвыборных кампаниях как в 2016-м, так и в 2024 году. О своей победе он объявил ранее 6 ноября, когда не все голоса еще были подсчитаны. К тому времени о победе Трампа также объявил прореспубликанский канал Fox News.