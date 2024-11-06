Демократы назвали виновных в провале на выборах

Как отмечает телеканал, сторонники этой точки зрения полагают, что в провале демократов на выборах виноваты экс-президент США Барак Обама и бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, которые, как утверждается, дважды не позволили Байдену выдвинуться на пост президента США.
«Дважды лидеры нашей партии, в 2016 и 2024 годах, отодвигали Байдена в сторону ради кого-то, кто вызывал бы больший энтузиазм, и дважды мы проиграли. Байден остается единственным кандидатом, победившим Трампа (на выборах в 2020 году — ред.), а его в очередной раз вышвырнули», — приводит телеканал слова помощника.
Как отмечает CNN со ссылкой на информированные источники, люди из близкого окружения Байдена высказывают как минимум две противоположные точки зрения на исход выборов: кто-то считает, что Байден должен был остаться кандидатом от демократов из-за наличия у него сильных позиций в ряде традиционно продемократических штатов, а кто-то утверждает, что поражение демократов на выборах наоборот объясняется «глубокой непопулярностью» Байдена.
Ранее телеканал CNN сообщал, что ряд демократов в США возлагают ответственность за поражение своего кандидата на выборах Камалы Харрис на самого Байдена, который сначала решил бороться за переизбрание, а потом долго не выходил из предвыборной гонки. Из-за этого, как отмечалось, Харрис пришлось проводить «необычайно усеченную кампанию», а также демократам не хватило времени, чтобы выявить самого сильного кандидата от своей партии из возможных.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. Предполагалось, что демократов на выборах будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. 21 июля Байден принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США Камалы Харрис.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.