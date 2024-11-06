Демократы назвали виновных в провале на выборах

Ранее телеканал CNN сообщал, что ряд демократов в США возлагают ответственность за поражение своего кандидата на выборах Камалы Харрис на самого Байдена, который сначала решил бороться за переизбрание, а потом долго не выходил из предвыборной гонки. Из-за этого, как отмечалось, Харрис пришлось проводить «необычайно усеченную кампанию», а также демократам не хватило времени, чтобы выявить самого сильного кандидата от своей партии из возможных.