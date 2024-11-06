Олбани
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Харрис поздравила Трампа с победой на выборах

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов, вице-президент Камала Харрис позвонила своему оппоненту от республиканцев экс-президенту Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой на выборах, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на высокопоставленного советника Харрис.

Источник: © РИА Новости

«Харрис в среду позвонила избранному президенту Трампу, чтобы поздравить его с победой на выборах», — говорится в сообщении агентства.

По словам источника, Харрис обсудила с Трампом важность мирной передачи власти.

Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.

Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.

По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

Трамп Дональд