Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 6 ноября 2024 года

Палестинское движение ХАМАС потребовало от новой американской администрации прекратить поддержку Израиля и признать законные права палестинцев. ХАМАС подчеркивает, что отношение к Трампу будет зависеть от его шагов по палестинскому вопросу, включая прекращение конфликта в Газе и Ливане.