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Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 6 ноября 2024 года

7 октября 2023 года боевики группировки ХАМАС совершили масштабное нападение на территорию Израиля. Проект Новости Mail рассказывает о том, что происходит на Ближнем Востоке спустя год после атаки.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"



Галант объяснил свое увольнение с поста министра обороны Израиля

Йоав Галант объяснил свое увольнение с поста министра обороны Израиля разногласиями по вопросам расследования нападения ХАМАС, освобождения заложников и призыва ультраортодоксов в армию. Он подчеркнул, что каждый призывник должен служить в ЦАХАЛ.

КСИР не исключает превентивного удара США и Израиля по Ирану

Заместитель главнокомандующего КСИР Али Фадави заявил, что Израиль и США могут нанести превентивный удар по Ирану для сдерживания операции «Правдивое обещание» в ее третьей версии.

Новый глава МО Израиля назвал главной задачей возвращение заложников из Газы

Назначенный министром обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что главной целью является возвращение заложников, удерживаемых радикалами в Газе. Он подчеркнул важность уничтожения ХАМАС, поражения «Хезболлы» и сдерживания иранской агрессии, а также безопасного возвращения граждан Израиля в их дома.

ХАМАС требует от новой администрации США прекратить поддержку Израиля

Палестинское движение ХАМАС потребовало от новой американской администрации прекратить поддержку Израиля и признать законные права палестинцев. ХАМАС подчеркивает, что отношение к Трампу будет зависеть от его шагов по палестинскому вопросу, включая прекращение конфликта в Газе и Ливане.