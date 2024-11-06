Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 6 ноября 2024 года

Галант объяснил свое увольнение с поста министра обороны Израиля
Йоав Галант объяснил свое увольнение с поста министра обороны Израиля разногласиями по вопросам расследования нападения ХАМАС, освобождения заложников и призыва ультраортодоксов в армию. Он подчеркнул, что каждый призывник должен служить в ЦАХАЛ.
КСИР не исключает превентивного удара США и Израиля по Ирану
Заместитель главнокомандующего КСИР Али Фадави заявил, что Израиль и США могут нанести превентивный удар по Ирану для сдерживания операции «Правдивое обещание» в ее третьей версии.
Новый глава МО Израиля назвал главной задачей возвращение заложников из Газы
Назначенный министром обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что главной целью является возвращение заложников, удерживаемых радикалами в Газе. Он подчеркнул важность уничтожения ХАМАС, поражения «Хезболлы» и сдерживания иранской агрессии, а также безопасного возвращения граждан Израиля в их дома.
ХАМАС требует от новой администрации США прекратить поддержку Израиля
Палестинское движение ХАМАС потребовало от новой американской администрации прекратить поддержку Израиля и признать законные права палестинцев. ХАМАС подчеркивает, что отношение к Трампу будет зависеть от его шагов по палестинскому вопросу, включая прекращение конфликта в Газе и Ливане.