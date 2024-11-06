Песков объяснил, почему Путин не поздравляет Трампа с победой на выборах

Победу Дональда Трампа на президентских выборах в США восприняли без лишних восторгов и в Москве, и в Киеве, и в большинстве европейских столиц. Киевляне, согласно опросу, относятся к республиканцу со скепсисом и даже ужасом. В Раде беспокоятся, что украинцам придется прикладывать серьезные усилия, чтобы убедить нового американского лидера продолжить поддерживать ВСУ. Европейские дипломаты полагают, что Украина теперь «в большой беде». В Кремле же заявляют, что у России «своя повестка дня», но в то же время выражают готовность к диалогу.