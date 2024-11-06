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NBC: Минюст США рассматривает варианты завершения уголовных дел против Трампа

Обсуждения свидетельствуют о смене позиции министерства, отметил телеканал.

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Министерство юстиции США обсуждает, как завершить два федеральных уголовных дела против Дональда Трампа до его вступления в должность, поскольку действующие правила ведомства запрещают преследовать находящегося у власти президента. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Обсуждения свидетельствуют о смене позиции Минюста по сравнению с предвыборными шагами спецпрокурора Джека Смита, который недавно предпринял активные действия в деле о вмешательстве в выборы.

Трамп проходит в качестве фигуранта четырех уголовных процессов в США, из них два заведены на федеральном уровне, еще два — в штатах Нью-Йорк и Джорджия. На уровне штатов его обвиняют в подлоге финансовых документов в целях сокрытия выплат порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание о якобы имевшейся с ним связи, а также во вмешательстве в выборы. На федеральном уровне ему вменяется в вину нарушение режима обращения с секретными документами, а также попытка вмешательства в выборы 2020 года.

Трамп Дональд
расследование