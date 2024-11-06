NBC: Минюст США рассматривает варианты завершения уголовных дел против Трампа

Трамп проходит в качестве фигуранта четырех уголовных процессов в США, из них два заведены на федеральном уровне, еще два — в штатах Нью-Йорк и Джорджия. На уровне штатов его обвиняют в подлоге финансовых документов в целях сокрытия выплат порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание о якобы имевшейся с ним связи, а также во вмешательстве в выборы. На федеральном уровне ему вменяется в вину нарушение режима обращения с секретными документами, а также попытка вмешательства в выборы 2020 года.