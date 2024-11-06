В Киеве хотят разместить мурал с изображением Дональда Трампа

«Обе палаты Конгресса [США], к слову, также будут республиканскими. Надеюсь, что теперь у меня наконец-то будет разрешение на установку памятника Рональду Рейгану в Киеве. Как и на мурал Трампу, который тоже давно в работе», — написал он в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).