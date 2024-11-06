В Киеве хотят разместить мурал с изображением Дональда Трампа

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Марьян Заблоцкий заявил, что в Киеве должен быть размещен мурал с изображением Дональда Трампа, который лидирует на выборах президента США.
«Обе палаты Конгресса [США], к слову, также будут республиканскими. Надеюсь, что теперь у меня наконец-то будет разрешение на установку памятника Рональду Рейгану в Киеве. Как и на мурал Трампу, который тоже давно в работе», — написал он в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).
Ранее депутат Рады Евгений Шевченко обратился к Трампу с просьбой помочь в проведении выборов главы государства на Украине. Оппозиционно настроенный депутат рады Александр Дубинский призвал США ввести санкции против Владимира Зеленского и его администрации, чтобы заставить киевские власти согласиться на проведение выборов в стране. В свою очередь вице-спикер Рады Александр Корниенко предположил, что победа Трампа может способствовать проведению выборов и в украинский парламент.
Голосование на выборах в США завершилось утром 6 ноября по московскому времени. Официально итоги еще не подведены, но, по данным Fox News, Трамп уже набрал 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон назвал его избранным главой государства, Трампу уже начали поступать поздравления от иностранных лидеров.