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Politico: Байден передаст Киеву последние $6 млрд перед инаугурацией Трампа

Администрация действующего президента США, демократа Джо Байдена планирует направить Украине последний пакет помощи на более чем $6 млрд перед возвращением республиканца Дональда Трампа в Белый дом, пишет Politico. Как рассказали изданию два анонимных источника из администрации, это единственный вариант, который есть у демократов для Украины.

Источник: AP 2024

Среди проблем препятствий для оперативного предоставления этой помощи Киеву собеседники издания назвали наличие у США возможности отправить только имеющееся в распоряжении оборудование и технику. Хотя выделенные деньги компенсируют Пентагону эти расходы, многое зависит от того, насколько быстро можно будет произвести новые артиллерийские снаряды и вооружение или заключить соответствующие контракты.

Politico напомнил, что средства, оставшиеся от апрельского пакета помощи Украине в размере $61 млрд, распределены по двум направлениям: $4,3 млрд выделяются на пополнение существующих запасов, $2,1 млрд — на финансирование поставок оружия по контрактам с американскими оборонными компаниями.

Ранее стало известно о намерении стран Евросоюза продолжать поддержку Украины на фоне победы господина Трампа на президентских выборах в США.