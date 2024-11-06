Politico: Байден передаст Киеву последние $6 млрд перед инаугурацией Трампа

Среди проблем препятствий для оперативного предоставления этой помощи Киеву собеседники издания назвали наличие у США возможности отправить только имеющееся в распоряжении оборудование и технику. Хотя выделенные деньги компенсируют Пентагону эти расходы, многое зависит от того, насколько быстро можно будет произвести новые артиллерийские снаряды и вооружение или заключить соответствующие контракты.