Politico: Байден передаст Киеву последние $6 млрд перед инаугурацией Трампа

Среди проблем препятствий для оперативного предоставления этой помощи Киеву собеседники издания назвали наличие у США возможности отправить только имеющееся в распоряжении оборудование и технику. Хотя выделенные деньги компенсируют Пентагону эти расходы, многое зависит от того, насколько быстро можно будет произвести новые артиллерийские снаряды и вооружение или заключить соответствующие контракты.
Politico напомнил, что средства, оставшиеся от апрельского пакета помощи Украине в размере $61 млрд, распределены по двум направлениям: $4,3 млрд выделяются на пополнение существующих запасов, $2,1 млрд — на финансирование поставок оружия по контрактам с американскими оборонными компаниями.
Ранее стало известно о намерении стран Евросоюза продолжать поддержку Украины на фоне победы господина Трампа на президентских выборах в США.