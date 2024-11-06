«Становятся сильнее»: на Западе рассказали о ситуации в зоне СВО

«Россияне не собираются замедляться, они становятся сильнее день ото дня, и их наступление, скорее всего, ускорится», — спрогнозировал он.
По мнению Меркуриса, даст о себе знать и разочарование Зеленского итогами американских выборов.
«Зеленский расстроен исходом выборов в США, трудно поверить, что это не отразится на украинских солдатах на передовой и в целом на украинском обществе, — считает эксперт. — Президент Джо Байден, который поддерживал Украину, уходит со сцены, а его последователь Дональд Трамп много раз давал понять, что хочет уберечь США от всяческих конфликтов».
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.