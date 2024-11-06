Кандидат в еврокомиссары назвал военные расходы ЕС «инвестициями в мир»

«Меня называют еврокомиссаром по обороне, но я бы предпочел название еврокомиссара по делам мира. И оборонные расходы Евросоюза следует назвать инвестициями в мир, и тогда они будут расти, ибо кто может быть против мира», — заявил он, отвечая на вопросы евродепутатов о сопротивлении стран Евросоюза требованиям повышения оборонных расходов.