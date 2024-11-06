Кандидат в еврокомиссары назвал военные расходы ЕС «инвестициями в мир»

БРЮССЕЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Кандидат на пост еврокомиссара по вопросам обороны Андрюс Кубилюс назвал военные расходы ЕС «инвестициями в мир» и предложил закупать оружие, как вакцины от COVID-19. Об этом Кубилюс заявил на слушаниях в Европарламенте, по результатам которых он будет утвержден в этой должности.
«Меня называют еврокомиссаром по обороне, но я бы предпочел название еврокомиссара по делам мира. И оборонные расходы Евросоюза следует назвать инвестициями в мир, и тогда они будут расти, ибо кто может быть против мира», — заявил он, отвечая на вопросы евродепутатов о сопротивлении стран Евросоюза требованиям повышения оборонных расходов.
Кубилюс также сравнил оборону ЕС с пандемией COVID-19, чтобы аргументировать, что все военные заказы Евросоюза должны быть переданы под контроль Еврокомиссии. По его словам, ЕС должен закупать оружие так же, как он закупал вакцины от COVID-19.
В настоящее время военно-промышленный комплекс стран ЕС находится в эксклюзивной компетенции правительств стран ЕС, но глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен активно работает над передачей этих полномочий Брюсселю, чтобы якобы повысить эффективность промышленности и добиться единых стандартов военной продукции в ЕС.
Фон дер Ляйен, решением которой в Еврокомиссии впервые в истории был создан пост еврокомиссара по вопросам обороны, лично занималась закупками вакцин в 2020—2022 годах. Договоренности о параметрах закупок вакцин на весь Евросоюз заключались на уровне обмена СМС с руководством фармацевтических концернов, причем Еврокомиссия до настоящего момента не отчиталась о содержании этой переписки. Это вызвало серию судебных исков против главы Еврокомиссии за злоупотребление служебным положением и коррупцию.
Новая Еврокомиссия должна приступить к работе с 1 декабря после формального утверждения Европарламентом.