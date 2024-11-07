Эксперт Джаралла: русофобия и сыграла злую шутку с Харрис

Крымский политолог Владимир Джаралла заявил, что русофобская риторика и антироссийская политика оказались фатальными для кандидата от Демократической партии Камалы Харрис на выборах президента США. Об этом сообщает РИА Новости.
«Администрация Байдена и Харрис категорически отрицала возможность диалога с Россией, что привело их к трагическому политическому тупику. Русофобия и антироссийский курс сыграли злую шутку с Харрис на выборах», — отметил Джаралла.
Он выразил мнение, что с возвращением Трампа на пост главы государства возможны изменения в отношениях между США и Россией. При этом, по его словам, многое будет зависеть от команды, которую Трамп подберет для ключевых позиций.
Выборы президента США состоялись 5 ноября. Демократическую партию представляла вице-президент Камала Харрис, в то время как от республиканцев баллотировался бывший президент Дональд Трамп.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз объяснил проигрыш Харрис на выборах президента США «проклятием Зеленского».