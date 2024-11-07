Вакаров: Маск может отключить Starlink для ВСУ после победы Трампа

Миллиардер Илон Маск, входящий в команду Дональда Трампа, может заблокировать для ВСУ возможность использовать спутниковую интернет-связь через терминалы Starlink. Такая мера может быть принята, чтобы оказать давление на Украину и склонить ее к остановке конфликта, сказал в комментарии aif.ru политолог Василий Вакаров.
«Маск в начале военного конфликта был на стороне Украины. Он установил систему спутниковой связи Starlink, которая, фактически, позволила ВСУ существовать. Однако в последнее время его помощь Украине становится менее заметной. Если Трамп, оказывая давление на нынешний украинский режим решит прекратить подобную и другую военную помощь или, по крайней мере сократит ее, то Украине будет некуда деваться», — отметил Василий Вакаров в комментарии aif.ru.
Дональд Трамп победил на выборах 47-го президента США. При этом, Республиканская партия, выдвинувшая его кандидатом, добивается большинства в обеих палатах парламента страны.