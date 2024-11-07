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Шольц объяснил увольнение министра финансов Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил увольнение министра финансов Кристиана Линднера. По его словам, он был вынужден так сделать, чтобы «предотвратить ущерб стране». Заявление канцлера ФРГ в прямом эфире транслировал немецкий телеканал Phoenix.

Источник: Reuters

«Я попросил федерального президента об отставке министра финансов. (…) Нам необходимо правительство, способное к переговорам, у которого есть силы принимать решения, необходимые для нашей страны», — добавил Шольц.

Ранее стало известно, что Шольц уволил министра финансов Германии Кристиана Линднера. Отмечается, что решение об отставке главы ведомства было принято на фоне возможного распада правящей коалиции. По данным газеты Bild, Линднер предлагал провести досрочные выборы, однако Шольц не поддержал его идею.