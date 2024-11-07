Шольц объяснил увольнение министра финансов Германии

Ранее стало известно, что Шольц уволил министра финансов Германии Кристиана Линднера. Отмечается, что решение об отставке главы ведомства было принято на фоне возможного распада правящей коалиции. По данным газеты Bild, Линднер предлагал провести досрочные выборы, однако Шольц не поддержал его идею.