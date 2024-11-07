WP: Камала Харрис поздравила Дональда Трампа с победой на президентских выборах

«Я надеюсь, что мы все уделим некоторое время тому, чтобы разобраться во всех этих вещах, подготовить полноценный анализ и поговорить о том, как двигаться дальше, потому что сегодня вечером нам надрали задницы, и мы должны придумать, как двигаться дальше таким образом, чтобы мы снова стали партией большинства, которой были раньше», — заключил он.