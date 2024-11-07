Вице-канцлер Германии заявил о распаде правящей коалиции ФРГ

Заместитель канцлера и глава Министерства экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек, представляющий «зеленых», объявил о развале правящей коалиции в Германии. В нее входили Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП).
«Это особенный день. Он заканчивается распадом правительства “Светофора”», — отметил Хабек в разговоре с журналистами в Берлине.
По его словам, теперь бывшие члены правящей коалиции намерены начать процесс организации новых выборов.
Ранее сообщалось, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц отправил в отставку министра финансов республики Кристиана Линднера. Канцлер отверг инициативу главы Минфина о досрочных выборах в стране в качестве одного из вариантов выхода из кризиса.