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Вице-канцлер Германии заявил о распаде правящей коалиции ФРГ

В ближайшее время члены коалиции организуют новые выборы.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель канцлера и глава Министерства экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек, представляющий «зеленых», объявил о развале правящей коалиции в Германии. В нее входили Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП).

«Это особенный день. Он заканчивается распадом правительства “Светофора”», — отметил Хабек в разговоре с журналистами в Берлине.

По его словам, теперь бывшие члены правящей коалиции намерены начать процесс организации новых выборов.

Ранее сообщалось, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц отправил в отставку министра финансов республики Кристиана Линднера. Канцлер отверг инициативу главы Минфина о досрочных выборах в стране в качестве одного из вариантов выхода из кризиса.