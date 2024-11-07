Вице-канцлер Германии заявил о распаде правящей коалиции ФРГ

Ранее сообщалось, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц отправил в отставку министра финансов республики Кристиана Линднера. Канцлер отверг инициативу главы Минфина о досрочных выборах в стране в качестве одного из вариантов выхода из кризиса.