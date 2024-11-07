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Харрис признала поражение на президентских выборах в США

Она выступила с речью в Университете Говарда в Вашингтоне.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от правящей Демократической партии Камала Харрис признала в среду в публичной речи поражение на состоявшихся 5 ноября в стране выборах.

«Итоги этих выборов — это не то, чего мы хотели, не то, за что мы боролись, не то, за что мы голосовали», — сказала Харрис, проигравшая президентские выборы республиканцу Дональду Трампу. Она выступала в Университете Говарда в Вашингтоне.

Харрис занимает с января 2021 года пост вице-президента США. Университет Говарда был выбран ею для нынешнего выступления неслучайно: Харрис в свое время окончила это высшее учебное заведение, там работал в день голосования ее избирательный штаб. Оттуда же Харрис собиралась обратиться к сторонникам с победной речью во вторник вечером. Однако эти планы были отменены.