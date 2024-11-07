Харрис признала поражение на президентских выборах в США

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от правящей Демократической партии Камала Харрис признала в среду в публичной речи поражение на состоявшихся 5 ноября в стране выборах.
«Итоги этих выборов — это не то, чего мы хотели, не то, за что мы боролись, не то, за что мы голосовали», — сказала Харрис, проигравшая президентские выборы республиканцу Дональду Трампу. Она выступала в Университете Говарда в Вашингтоне.
Харрис занимает с января 2021 года пост вице-президента США. Университет Говарда был выбран ею для нынешнего выступления неслучайно: Харрис в свое время окончила это высшее учебное заведение, там работал в день голосования ее избирательный штаб. Оттуда же Харрис собиралась обратиться к сторонникам с победной речью во вторник вечером. Однако эти планы были отменены.