Харрис признала поражение на президентских выборах в США

«Итоги этих выборов — это не то, чего мы хотели, не то, за что мы боролись, не то, за что мы голосовали», — сказала Харрис, проигравшая президентские выборы республиканцу Дональду Трампу. Она выступала в Университете Говарда в Вашингтоне.