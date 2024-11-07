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Харрис пообещала продолжать политическую борьбу в судах и на площадях

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис в ходе выступления перед сторонниками в Вашингтоне после поражения на выборах главы государства пообещала продолжать свою политическую борьбу в судах, на площадях и в общественном пространстве.

Источник: © РИА Новости

«Мы продолжим вести эту борьбу в кабинках для голосования, в судах и на площадях. И мы также будем вести ее более тихими способами», — пообещала она, не уточнив подробности.

Харрис заявила, что признает поражение на выборах президента США, но не в борьбе за будущее и идеалы Америки, которую намерена продолжать.

Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.

Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.

По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.