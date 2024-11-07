CNN: Си Цзиньпин позвонил Трампу и поздравил с победой на выборах в США

Китайский лидер Си Цзиньпин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента Соединённых Штатов, сообщает CNN.
По данным источников телеканала, поздравление прозвучало в ходе телефонного звонка.
Глава КНР позвонил Трампу на фоне усилий ряда мировых лидеров установить с ним контакты. Источники уточнили, что для этого используются и официальные, и «неформальные» каналы.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, Дональд Трамп одержал победу на выборах президента Соединённых Штатов.
Ранее сообщалось, что действующий американский лидер Джо Байден позвонил Трампу и поздравил его с победой на выборах.