Харрис впервые появилась перед сторонниками после поражения на выборах

«Ранее сегодня я разговаривала с избранным президентом Трампом и поздравила его с победой. Я также сказала ему, что мы поможем ему и его команде в их переходном процессе и что мы будем участвовать в мирной передаче власти», — заявила Харрис, обращаясь к своим сторонникам в университете Говарда в Вашингтоне.