Харрис впервые появилась перед сторонниками после поражения на выборах

Вице-президент США Камала Харрис впервые появилась перед своими сторонниками в Вашингтоне после проигрыша на президентских выборах. Она поздравила с победой республиканца Дональда Трампа и заверила, что передача власти будет мирной.
Харрис предстала перед своими поддерживающими ее около 16:25 по местному времени (00:25 мск в четверг). Её речь заняла порядка 10 минут.
«Ранее сегодня я разговаривала с избранным президентом Трампом и поздравила его с победой. Я также сказала ему, что мы поможем ему и его команде в их переходном процессе и что мы будем участвовать в мирной передаче власти», — заявила Харрис, обращаясь к своим сторонникам в университете Говарда в Вашингтоне.
Дональд Трамп победил на выборах 47-го президента США. При этом, Республиканская партия, выдвинувшая его кандидатом, добивается большинства в обеих палатах парламента страны.