Шольц назвал причину увольнения главы минфина

«Его тщательно подготовленное заявление сегодня вечером доказывает, что Олафу Шольцу уже давно нет дела до достижения соглашения, которое было бы удобоваримым для всех, а стремится он к просчитанному заранее расколу этой коалиции. Таким образом, он ведет Германию в фазу неопределенности», — заявил бывший министр журналистам.