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Шольц назвал причину увольнения главы минфина

БЕРЛИН, 7 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц среди причин своего решения уволить министра финансов Кристиана Линднера (СвДП), которое может привести к досрочным выборам, назвал нежелание последнего одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.

Источник: Reuters

«Это “или-или” — яд. Либо безопасность, либо сплоченность. Либо поддержка Украины, либо инвестиции в будущее Германии. Делать такие противопоставления неправильно и опасно. Это — вода на мельницу врагов нашей демократии», — заявил Шольц.

Он пояснил, что Линднер ранее отклонил его инициативу, которая предполагала отказ от долговых правил при планировании госбюджета на 2025 год ради субсидий из-за подорожавших энергоносителей, гарантий сохранения рабочих мест у немецких автопроизводителей, налоговых послаблений, премий для индустрии и увеличения помощи Украине.

«Основы доверия для дальнейшего сотрудничества (с СвДП) нет. Серьезная работа правительства в таком состоянии невозможна», — заявил канцлер.

Шольц обвинил Линднера в «эгоизме», попытках спасти свою теряющую популярность партию и в обслуживании своей «клиентуры» в виде хорошо зарабатывающих топ-менеджеров, которым он якобы, наравне с понижением пенсий в стране, намерен снизить налоговое бремя.

«Существуют решения для бюджета, которые одновременно укрепляют внутреннюю, внешнюю и социальную безопасность. Я предложил такое решение», — добавил он.

Сам Линднер в ответ обвинил Шольца в умышленном расколе коалиционного правительства.

«Его тщательно подготовленное заявление сегодня вечером доказывает, что Олафу Шольцу уже давно нет дела до достижения соглашения, которое было бы удобоваримым для всех, а стремится он к просчитанному заранее расколу этой коалиции. Таким образом, он ведет Германию в фазу неопределенности», — заявил бывший министр журналистам.

Ранее Шольц заявил, что попросил президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера об отставке Линднера, отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Канцлер намерен в начале года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте.

Вице-канцлер и министр экономики страны («Зеленые») Роберт Хабек связал распад коалиционного правительства в Германии с нежеланием Линднера согласовать большее количество денег Украине в госбюджете на 2025 год.

Споры о бюджете еще в прошлом году спровоцировали кризис в стране. Недовольство Линднера проводимой экономической политикой и желание Шольца отменить так называемый долговой тормоз время от времени порождали слухи о возможном распаде правящей коалиции.

Сам политик ранее уже допускал вероятность досрочного распада коалиции на фоне разницы во взглядах на миграционный кризис, меры по поддержке экономики и населения Германии. Тем не менее, в прошлую пятницу пресс-секретарь немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт выразил уверенность, что текущая коалиция просуществует до следующих выборов, которые должны были пройти осенью 2025 года.