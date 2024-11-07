Захарова высмеяла прощальную речь Харрис после выборов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила прощальную речь вице-президента США Камалы Харрис после ее поражения на выборах президента.
Дипломат обратила внимание на то, что Харрис читает текст с установленных перед ней экранов.
«Даже свою прощальную речь после проигрыша Камала Харрис читала с экрана», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее Харрис впервые появилась перед своими сторонниками в Вашингтоне после проигрыша на президентских выборах. Она поздравила с победой республиканца Дональда Трампа и заверила, что передача власти будет мирной.