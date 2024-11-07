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Захарова высмеяла прощальную речь Харрис после выборов

Дипломат обратила внимание, что Харрис читает текст с экрана.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила прощальную речь вице-президента США Камалы Харрис после ее поражения на выборах президента.

Дипломат обратила внимание на то, что Харрис читает текст с установленных перед ней экранов.

«Даже свою прощальную речь после проигрыша Камала Харрис читала с экрана», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Харрис впервые появилась перед своими сторонниками в Вашингтоне после проигрыша на президентских выборах. Она поздравила с победой республиканца Дональда Трампа и заверила, что передача власти будет мирной.