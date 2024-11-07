Путин выступит на пленарной сессии «Валдая»

Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг примет участие в ключевой сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». Тематика форума в этом году озаглавлена как «Устойчивый мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные шансы для развития в XXI веке».
Как подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, традиционно интерес к речи президента на «Валдае» весьма высок.
Путин регулярно принимает участие в заседаниях клуба с его основания в 2004 году. Обычно он обращается с речью, освещающей международные отношения, а после охотно отвечает на вопросы экспертов.
В этот раз заседание «Валдая» совпадает с подведением итогов выборов президента США, где победителем стал Дональд Трамп, и предполагается, что участники захотят узнать мнение Путина по данному вопросу. Однако, как уточнил Песков, у России своя актуальная повестка и, к примеру, заход на воду нового атомного ледокола важнее для страны, чем победа Трампа.
В заседаниях клуба участвуют эксперты из России и зарубежья, которые специализируются на политических, экономических и культурно-гуманитарных исследованиях. В 2024 году это 140 человек из 50 стран. Форум в этом году проходит с 4 по 7 ноября, и на нем уже выступили, в частности, вице-премьер Александр Новак, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин.
Ранее сообщалось, что Путин может затронуть тему переговоров с Украиной на грядущем выступлении в рамках Международного дискуссионного клуба «Валдай». На форуме также обсудят успех БРИКС на мировой арене.