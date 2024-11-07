Путин выступит на пленарной сессии «Валдая»

В заседаниях клуба участвуют эксперты из России и зарубежья, которые специализируются на политических, экономических и культурно-гуманитарных исследованиях. В 2024 году это 140 человек из 50 стран. Форум в этом году проходит с 4 по 7 ноября, и на нем уже выступили, в частности, вице-премьер Александр Новак, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин.