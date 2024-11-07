Французские депутаты, которые захотели снять ограничения на применение дальнобойных вооружений для ударов по территории Российской Федерации, должны сами приять участие в боевых действиях, заявил Флориан Филиппо.
Французский политик напомнил, что депутаты внесли в парламент соответствующую резолюцию. Он назвал данных парламентариев «сумасшедшими».
«Суицидальный порыв тех, кто только что увидел, как их мир рухнул с победой Трампа! Если хотите, идите, но оставьте нас в покое: Украина закончилась! “Ястребы” закончились!», — написал Филиппо в соцсети X*.
Кроме того, он выразил уверенность, что Североатлантический альянс «окажется на свалке».
«Да здравствует свободная Франция и мир!», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что вице-спикер Рады Александр Корниенко выразил надежду, что Дональд Трамп, одержавший победу на выборах президента Соединённых Штатов, поможет завершить украинский конфликт, а также провести парламентские выборы.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.