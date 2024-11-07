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Обама поздравил Трампа с победой на президентских выборах

Бывший американский лидер отметил, что надеялся на другой результат.

Источник: Аргументы и факты

Экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама и его супруга Мишель поздравили республиканца Дональда Трампа с победой на выборах. Совместное заявление супругов появилось на странице политика в социальной сети X* (бывшая Twitter).

Обама также поздравил партнера Трампа по гонке Джей-Ди Вэнса. Он обратил внимание, что рассчитывал на другой результат, так как демократы имеют ряд разногласий с республиканцами по важным вопросам.

«Теперь, когда есть результаты, мы хотим поздравить президента Трампа и сенатора Вэнса с их победой», — отмечено в сообщении.

При этом Обама написал, что гордится кандидатом в лидеры от Демократической партии Камалой Харрис. Супруги поблагодарили волонтеров и сотрудников, которые работали над предвыборной кампанией демократов.

Напомним, Дональд Трамп победил на выборах 47-го президента США. При этом, Республиканская партия, выдвинувшая его кандидатом, добивается большинства в обеих палатах парламента страны.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.