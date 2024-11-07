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ВВС Израиля атаковали район Узаи рядом с международным аэропортом Бейрута

Над районом города после ударов авиации поднялся густой дым.

Израильские Военно-воздушные силы продолжают наносить удары по территории Бейрута. Подробности озвучил корреспондент РИА Новости, который находится на месте событий.

По данным источника, атака могла прийтись по району Узаи. Он находится рядом с территорией международного аэропорта Бейрута.

Подробностей о последствиях происшествия пока не появилось. При этом в Сети опубликованы кадры, которые очевидцы могли снять на месте. На них видно, что над городом после ударов авиации поднялся густой дым.

Ранее сообщалось, что израильские военные самолеты и дроны атаковали детское отделение с инкубаторами для младенцев в области Джебалии на севере сектора Газа. Некоторые новорожденные получили травмы, также пострадали журналисты, медсестры и другие медицинские сотрудники.