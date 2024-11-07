Politico: США торопятся отправить Украине $6 млрд помощи до инаугурации Трампа

Бывший чиновник по бюджету министерства обороны США Марк Кансиан в беседе с изданием сообщил, что США ежемесячно поставляют Украине все, что производит оборонная промышленность. Однако из-за необходимости производить оружие поставки происходят постепенно, что может замедлить выполнение этого плана. Кансиан добавил, что Пентагон мог бы использовать собственные запасы оружия, но пока не ясно, пойдет ли на это ведомство.