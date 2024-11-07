Байден выступил с первым заявлением после поражения Харрис на выборах

Президент США Джо Байден сделал своё первое заявление после того, как Камала Харрис потерпела поражение на выборах. Байден объяснил причину неудачи своей политической соратницы сложными условиями, сопровождавшими ее избирательную кампанию.
«Еще пришлось вступить при чрезвычайных обстоятельствах и возглавить историческую кампанию, которая олицетворяла то, чего можно было достичь», — прокомментировал Байден.
Президент подчеркнул, что Харрис намерена продолжать свою борьбу с энтузиазмом, решимостью и позитивом.
Напомним, Дональд Трамп победил на выборах 47-го президента США. При этом, Республиканская партия, выдвинувшая его кандидатом, добивается большинства в обеих палатах парламента страны.