Байден отреагировал на поражение Харрис на выборах

Вице-президент Камала Харрис, которая не смогла одержать победу на президентских выборах, продолжит борьбу «целенаправленно, решительно и с радостью», заявил действующий президент Джо Байден.
«В чрезвычайных обстоятельствах она выступила и возглавила историческую кампанию, которая олицетворяла то, что возможно, когда руководствуешься сильным моральным компасом и четким видением страны — более свободной, более справедливой и полной больших возможностей для всех американцев», — отметил он.
Изначально кандидатом от демократов был Байден, но он вышел из гонки после неудачных дебатов с победившим Дональдом Трампом. Тогда в борьбу вступила Харрис. На тот момент до выборов оставалось всего 107 дней — это рекордно короткий срок.
Байден указал, что считает своим «лучшим решением» выбор Харрис в качестве вице-президента в 2020 году. Глава государства полагает, что она «продолжит быть лидером, на которого будут равняться наши дети в течение поколений, поскольку она оставляет свой след в будущем Америки».
Согласно последним данным по результатам выборов, Харрис получает 47,6%, Трамп — 50,9%. Это соответствует 226 выборщикам, которые проголосуют за демократку, и 295 за республиканца на втором этапе выборов 17 декабря.
Харрис признала поражение. Она говорила с Трампом и отметила, что передача власти произойдет мирным путем. Вице-президент пообещала продолжать борьбу за идеалы, которые отстаивала, упомянув среди них право женщин самим принимать решение об абортах. «Это не время опускать руки, это время закатать рукава», — добавила Харрис.
Байден также поздравил Трампа и пригласил его в Белый дом, чтобы обсудить передачу власти.
По итогам голосования на других уровнях власти республиканцы также берут под свой контроль Сенат (52 места против 44 у демократов) и Палату представителей (205 против 190).