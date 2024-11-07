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Линднер обвинил Шольца в преднамеренном расколе правительства ФРГ

Линднер упрекнул Шольца в отсутствии амбиций в его планах по преодолению экономических трудностей в стране.

Источник: Аргументы и факты

Отправленный в отставку министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что канцлер Олаф Шольц намеренно вызвал распад коалиционного правительства, в которое входили Свободная демократическая партия (СвДП), социал-демократы (СДПГ) и «Зеленые».

«Его тщательно подготовленное заявление сегодня вечером доказывает, что Олафу Шольцу уже давно нет дела до достижения соглашения, которое было бы удобоваримым для всех, а стремится он к просчитанному заранее расколу этой коалиции», — отметил Линднер в интервью журналистам.

Будучи членом коалиции от СвДП, экс-министр обвинил партии правящего большинства — «Зеленых» и социал-демократов — в нежелании учитывать его предложения. Они касались снижения бюрократии, налогового давления, усиления контроля за миграцией и реалистичного подхода к климатической и энергетической политике.

Линднер также упрекнул Шольца в отсутствии амбиций в его альтернативных планах по преодолению экономических трудностей в стране.

Ранее сообщалось, что Шольц отверг инициативу главы Минфина о досрочных выборах в стране в качестве одного из вариантов выхода из кризиса.

Кроме того, заместитель канцлера и глава Министерства экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек, представляющий «зеленых», объявил о развале правящей коалиции в Германии.