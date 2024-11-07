Линднер обвинил Шольца в преднамеренном расколе правительства ФРГ

«Его тщательно подготовленное заявление сегодня вечером доказывает, что Олафу Шольцу уже давно нет дела до достижения соглашения, которое было бы удобоваримым для всех, а стремится он к просчитанному заранее расколу этой коалиции», — отметил Линднер в интервью журналистам.