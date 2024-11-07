Линднер обвинил Шольца в преднамеренном расколе правительства ФРГ

Отправленный в отставку министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что канцлер Олаф Шольц намеренно вызвал распад коалиционного правительства, в которое входили Свободная демократическая партия (СвДП), социал-демократы (СДПГ) и «Зеленые».
«Его тщательно подготовленное заявление сегодня вечером доказывает, что Олафу Шольцу уже давно нет дела до достижения соглашения, которое было бы удобоваримым для всех, а стремится он к просчитанному заранее расколу этой коалиции», — отметил Линднер в интервью журналистам.
Будучи членом коалиции от СвДП, экс-министр обвинил партии правящего большинства — «Зеленых» и социал-демократов — в нежелании учитывать его предложения. Они касались снижения бюрократии, налогового давления, усиления контроля за миграцией и реалистичного подхода к климатической и энергетической политике.
Линднер также упрекнул Шольца в отсутствии амбиций в его альтернативных планах по преодолению экономических трудностей в стране.
Ранее сообщалось, что Шольц отверг инициативу главы Минфина о досрочных выборах в стране в качестве одного из вариантов выхода из кризиса.
Кроме того, заместитель канцлера и глава Министерства экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек, представляющий «зеленых», объявил о развале правящей коалиции в Германии.