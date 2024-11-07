Первую прямую линию провел губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин

Во время эфира он ответил на 40 вопросов за два с половиной часа. Всего поступило более трех тысяч сообщений, свыше 1,8 тысячи звонков.
Большинство тем, волнующих жителей региона, касались сферы благоустройства, ЖКХ, качества дорог, образования. Все поступившие сообщения, на которые не удалось ответить сразу, взяты в работу.
Одна из наиболее проблемных сфер — здравоохранение. Жители города Вяземский обратились с просьбой помочь — в районной больнице не работает лифт, пациентов вынуждены носить по лестнице на носилках, а порой просто в одеяле.
— Это возмутительно! Я был в Вяземском и ставил задачу разобраться с лифтом, и меня заверяли, что проблема решена, — сказал Дмитрий Демешин.
— В крае не хватает 547 специалистов среднего медицинского звена, в том числе 349 медсестер. В этом году мы увеличили на 225 бюджетных мест план приема медицинского колледжа, набор студентов ведется в Хабаровске, а также в Комсомольске-на-Амуре и Николаевске, — рассказал о мерах по решению кадровой проблемы глава региона.
Главный редактор городской газеты из города Юности поинтересовался, когда будет сдан детский больничный комплекс в Комсомольске-на-Амуре.
— Это одна из самых острых тем. Новому министру здравоохранения я сразу поручил им заняться, ехать в Комсомольск и разбираться на месте с функциональным назначением детского больничного комплекса. Площадь объекта — 45 тысяч квадратных метров, он рассчитан на 500 пациентов в поликлинике, 300 мест в диагностическом отделении и 232 — в коечном. Для одного города этого много, наверное, комплекс надо сделать краевым, привлекать медперсонал из других регионов, — считает Дмитрий Демешин.
Немало обращений касались частных ситуаций. Так, женщина-инвалид пожаловалась, что не может получить многофункциональный протез голени, из-за чего испытывает трудности на работе. Губернатор поручил разобраться в этом и предоставить отчет о выполнении.
Прямая линия — разговор не только о насущных проблемах, но и о перспективах на фоне разворота страны на Восток.
Содержание дорог волнует жителей всех населенных пунктов. Большое количество сообщений на эту тему пришло из Хабаровска. Губернатор поручил пересмотреть городской бюджет на 2025 год, чтобы выделить больше средств на содержание и ремонт дорожной сети, привести в порядок остановки. Беспокойство вызывает то, как предстоящей зимой будет организована уборка снега. Мэр краевой столицы Сергей Кравчук поспешил успокоить горожан, заверив, что специализированная техника готова к зимнему периоду. На очистку и вывоз снега, по его словам, выйдут 122 единицы. На покупку дополнительной техники из городского бюджета выделили 100 миллионов рублей и еще 50 миллионов — из краевого. Для посыпки дорог закупили химические реагенты и песчано-соляную смесь.
— Идет развитие дорожной сети по улице Героев Пассаров от улицы Совхозной до Трехгорной. В 2024 году начато строительство автомобильной дороги в границах улиц Воронежской, Совхозной и переулка Брянского. Эти трассы будут сданы в эксплуатацию в 2025 году. Расширение улицы Краснодарской сейчас на стадии подготовки проектно-сметной документации, — поделился планами губернатор и призвал муниципалитеты активнее участвовать в региональных и федеральных программах, по которым можно получить финансирование на строительство дорог и социальных объектов.
Прямая линия — это разговор не только о насущных проблемах, но и о перспективах, что особенно актуально на фоне глобального разворота страны на Восток. Так, в Хабаровском крае строится первая частная Тихоокеанская железная дорога, создан гидрометаллургический комбинат в Амурске, освоены золоторудные месторождения Перевальное, Полянка, Кутынское. Реализуется крупный проект по добыче и обогащению каменного угля в Верхнебуреинском районе. Готовится к запуску ГОК на Малмыжском медно-порфировом месторождении. В двух крупных городах региона — Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре —будут реализованы мастер-планы, одобренные президентом России. Готовятся долгосрочные планы комплексного развития для 22 опорных населенных пунктов в муниципалитетах края.
Новым триггерным проектом для экономического роста должно стать развитие острова Большой Уссурийский. Его губернатор упомянул и перечисляя туристические возможности края. По итогам 2023 года регион посетили 1,1 миллиона человек — темп роста по отношению к 2022-му 132 процента. В этом году уже свыше 640 тысяч поездок. Хабаровский край готов встречать гостей.
— На острове Большой Уссурийский хотим построить Парк дружбы народов, он будет востребован у жителей двух государств и объединит культуру наших стран. Толчок к развитию международных отношений даст и создание пункта пропуска на острове — въездной турпоток из Китая превысит два миллиона человек в год, — уверен губернатор.
Дмитрий Демешин перечислил основные инструменты для привлечения туристов: новые экотропы и маршруты, современные гостиницы и спортивные комплексы. Горнолыжный комплекс «Хехцир» должен стать более привлекательным и конкурентоспособным. У края есть Шантарские острова, где можно развивать туристическое направление. В Хабаровске вскоре появится самая протяженная на Дальнем Востоке набережная, на которой организуют интересные локации, а новое здание Дальневосточного художественного музея будет не только собранием картин, но и центром творчества.
— У нас еще идет экспертиза основного здания. Надо понимать: сносим только фронтальное здание либо полностью музыкальный театр. Но эксперты склоняются к тому, что сносить будем полностью. Это два-три года стройки. Каким он будет, решать жителям Хабаровского края. Сейчас запущен опрос населения, мнение людей обязательно учтут. Кстати, уже высказали пожелание, что нужно увеличить число зрительских мест в зале до тысячи, — сообщил Дмитрий Демешин.
Для экономии средств планируется взять проекты уже действующих российских театров, чтобы на их основе сделать свой. Пока же труппа выступает на различных площадках города.
Ситуация с театром произошла по вине иностранных рабочих, нелегально находившихся на территории страны. Поэтому вполне понятен вопрос о запрете на работу мигрантов в Хабаровском крае.
— Краевое правительство подготовило правовой акт, запрещающий привлекать мигрантов для пассажирских перевозок, работы в такси, на жизненно-важных объектах ЖКХ. Понятно, что существует кадровая проблема, поэтому не станем ограничивать их присутствие в ряде отраслей, например, в строительстве. Считаю, что все меры надо вводить осторожно, чтобы это не оказало негативного влияния на экономику, — подчеркнул Дмитрий Демешин.