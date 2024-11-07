Первую прямую линию провел губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин

Содержание дорог волнует жителей всех населенных пунктов. Большое количество сообщений на эту тему пришло из Хабаровска. Губернатор поручил пересмотреть городской бюджет на 2025 год, чтобы выделить больше средств на содержание и ремонт дорожной сети, привести в порядок остановки. Беспокойство вызывает то, как предстоящей зимой будет организована уборка снега. Мэр краевой столицы Сергей Кравчук поспешил успокоить горожан, заверив, что специализированная техника готова к зимнему периоду. На очистку и вывоз снега, по его словам, выйдут 122 единицы. На покупку дополнительной техники из городского бюджета выделили 100 миллионов рублей и еще 50 миллионов — из краевого. Для посыпки дорог закупили химические реагенты и песчано-соляную смесь.